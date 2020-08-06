Обзор газеты «Вятский край» за 7 августа 2020 года

Еще недавно в нашей жизни все было понятно: подошел твой возраст к отметке «пора» - и ты выходишь на заслуженный отдых. Однако пенсионная реформа внесла свои коррективы. Какие же меры защиты предусмотрены для людей предпенсионного возраста? Об этом - в статье Александра Широкова «Если вы - предпенсионер...»

В свежем номере «ВК» опубликована беседа с заместителем начальника Горьковской железной дороги по Кировскому территориальному управлению Сергеем Шагаловым.

Под рубрикой «Прожектор ОНФ» «Вятский край» рассказывает, как решаются проблемы, с которыми жители области обращаются в региональный штаб Общероссийского народного фронта.

О необычном увлечении юного слобожанина Антона Гурина, который мастерски лепит из пластилина сказочных персонажей, идет речь в материале Веры Ануфриевой «И ступа с Бабою-Ягой».

Труппа Кировского драматического театра вышла из отпуска. О новых постановках можно узнать из публикации «В плену любви и правды».

Под рубрикой «Земля Вятская» газета приглашает читателей в заманчивое путешествие на юг области. Об интереснейших достопримечательностях, таких, как памятник вятскому лаптю, вы узнаете, побывав на «Экскурсии по южной Кильмези».

В пятничном номере - программа телепередач на неделю, подборки новостей и криминала, реклама, увлекательный кроссворд и «Анекдотец «ВК».