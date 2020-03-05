Обзор газеты «Вятский край» за 6 марта 2020 года

Губернатор области Игорь Васильев поздравил вятских женщин с Международным женским днем. «Вятский край» присоединяется к этому поздравлению, открывая им пятничный номер газеты. На первой странице также новость о юбилее нашего земляка, летчика-космонавта и дважды Героя Советского Союза Виктора Савиных.

В Советске собираются перенести с площади Победы танк Т-80, который был установлен там по инициативе бывшего депутата Госдумы Сергея Мамаева. Что за этим стоит, в материале «Советский танк, стрелявший по Белому дому».

Существует ли проблема у вятских фермеров с поставками их продукции в магазины федеральных сетей? С этим разбирался корреспондент «ВК» Сергей Смолин. Его статья называется «Вятский фермер ушёл в сеть».

О выставке народного художника РФ Виктора Харлова в Вятском художественном музее рассказал А. Вяткин. Зарисовка называется «Где душа остановилась…»

Об «энергетических вампирах», пользе ячневой каши и многом другом – на странице ЗОЖ.

Репортаж Веры Ануфриевой «Красные береты с орлом и звездой» рассказывает о кировских юнармейцах.

Поможет ли кировской «Родине» смена тренера? Об этом и других новостях читайте на странице «Спорт».