Обзор газеты «Вятский край» за 6 марта 2020 года
Губернатор области Игорь Васильев поздравил вятских женщин с Международным женским днем. «Вятский край» присоединяется к этому поздравлению, открывая им пятничный номер газеты. На первой странице также новость о юбилее нашего земляка, летчика-космонавта и дважды Героя Советского Союза Виктора Савиных.
В Советске собираются перенести с площади Победы танк Т-80, который был установлен там по инициативе бывшего депутата Госдумы Сергея Мамаева. Что за этим стоит, в материале «Советский танк, стрелявший по Белому дому».
Существует ли проблема у вятских фермеров с поставками их продукции в магазины федеральных сетей? С этим разбирался корреспондент «ВК» Сергей Смолин. Его статья называется «Вятский фермер ушёл в сеть».
О выставке народного художника РФ Виктора Харлова в Вятском художественном музее рассказал А. Вяткин. Зарисовка называется «Где душа остановилась…»
Об «энергетических вампирах», пользе ячневой каши и многом другом – на странице ЗОЖ.
Репортаж Веры Ануфриевой «Красные береты с орлом и звездой» рассказывает о кировских юнармейцах.
Поможет ли кировской «Родине» смена тренера? Об этом и других новостях читайте на странице «Спорт».
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