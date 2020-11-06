Обзор газеты «Вятский край» за 6 и 7 ноября 2020 года
В связи с празднованием Дня народного единства «Вятский край» объединил два номера газеты.
Свежий выпуск открывается рассказом о претензиях депутата областного Заксобрания Владимира Костина к региональному здравоохранению. Чем ответил ему зампред правительства Дмитрий Курдюмов и кто его поддержал, в материале «Неочевидные успехи».
Известный в области историк Михаил Судовиков отмечает юбилей. Ему посвящен очерк Александра Широкова «Дело профессора Судовикова».
В обзоре «Сколько стоит быть автомобилистом в Кирове?» содержится полезная информация для автовладельцев.
О чем говорили представители российской культуры с президентом Путиным, и о чем они умолчали в беседе с губернатором области Игорем Васильевым, расскажет материал «Культура – это вам не бизнес».
Все, к чему нужно быть готовым перед командировкой, можно узнать из ответов экспертов сервиса «Туту Командировки». Они опубликованы под заголовком «10 самых распространенных вопросов о командировках».
Достижениям вятских спортсменов посвящена страница «Спорт».
Оставить свой комментарий
1
1
1
3
1
3
1
1
2
Восстановление пароля
Если Вы забыли пароль, укажите свой Электронный адрес, после чего ждите письмо.