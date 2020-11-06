Обзор газеты «Вятский край» за 6 и 7 ноября 2020 года

В связи с празднованием Дня народного единства «Вятский край» объединил два номера газеты.

Свежий выпуск открывается рассказом о претензиях депутата областного Заксобрания Владимира Костина к региональному здравоохранению. Чем ответил ему зампред правительства Дмитрий Курдюмов и кто его поддержал, в материале «Неочевидные успехи».

Известный в области историк Михаил Судовиков отмечает юбилей. Ему посвящен очерк Александра Широкова «Дело профессора Судовикова».

В обзоре «Сколько стоит быть автомобилистом в Кирове?» содержится полезная информация для автовладельцев.

О чем говорили представители российской культуры с президентом Путиным, и о чем они умолчали в беседе с губернатором области Игорем Васильевым, расскажет материал «Культура – это вам не бизнес».

Все, к чему нужно быть готовым перед командировкой, можно узнать из ответов экспертов сервиса «Туту Командировки». Они опубликованы под заголовком «10 самых распространенных вопросов о командировках».

Достижениям вятских спортсменов посвящена страница «Спорт».