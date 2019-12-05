Обзор газеты «Вятский край» за 6 декабря 2019 года

Пятничный номер «Вятского края» открывается сенсационным материалом «Хроника «пикирующего» генерала». А рассказывается в нем о задержании бывшего главы города Кирова, экс-председателя областного Законодательного собрания Владимира Быкова и заведенном на него уголовном деле. Что рано или поздно это должно было случиться, сотрудники Следкома говорили уже давно. Писал об этом и «Вятский край» в серии статей «И все-таки Быков?» Сегодня читатели «ВК» узнают о том, как развивались события с момента задержания высокопоставленного чиновника.

В преддверии Нового года приятное событие произошло в д. Зайцевы Котельничского района: там открылся новенький ФАП. А кроме того, в деревне побывали «Дружины здоровья» и сам губернатор. Как это было - в репортаже Веры Ануфриевой «Будем здоровы!»

Недавно в Кирове вновь прошел митинг против строительства завода по переработке отходов 1-2 класса опасности. «Выход один - референдум», считают противники перепрофилирования «Марадыковского».

Под занавес уходящего года председатель Контрольно-счетной палаты Кировской области Юрий Лаптев дал оценку областному бюджету. Какова она? Об этом в интервью Сергея Смолина «Зона рискованного… бюджетирования».

В результате осеннего паводка была нарушена транспортная доступность в ряде районов Кировской области. Губернатор Игорь Васильев взял ситуацию под личный контроль. О том, как восстанавливают движение, налаживают связь с населенными пунктами, отрезанными от «большой земли», и идет речь в публикации «Особый контроль над мостами».

В свежем номере, как всегда по пятницам, программа телепередач на неделю, подборки новостей и криминала, спортивная страница, занимательный кроссворд и «Анекдотец «ВК».