Обзор газеты «Вятский край» за 6-7 мая 2022 года

Сегодняшний номер «Вятского края» из-за предстоящих выходных вышел сдвоенным - «Вятский край. Пятница» и «Вятский край. Суббота».

Номер «ВК» за пятницу открывается поздравлением губернатора Кировской области Игоря Васильева с Днем Победы.

В нашем регионе определились с планами благоустройства на 2023 год.

Об истории Дня Великой Победы — также в номере за пятницу.

На базе регионального центра «Патриот» прошло мероприятие «Школа командиров». На него приехали юнармейцы из разных районов области. Подробности — в материале «Впереди наш командир».

«ВК. Суббота» рассказывает о фронтовом художнике Аркадии Интезарове, который в свое время оформлял Кировскую диораму. Неизвестные страницы его биографии - в публикации «Фронт, Диорама и Италия».

Клещи вышли на охоту. Как от них уберечься?

В номере за субботу есть спортивная подборка, хроника криминальных происшествий и много другой полезной информации.