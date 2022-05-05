Обзор газеты «Вятский край» за 6-7 мая 2022 года
Сегодняшний номер «Вятского края» из-за предстоящих выходных вышел сдвоенным - «Вятский край. Пятница» и «Вятский край. Суббота».
Номер «ВК» за пятницу открывается поздравлением губернатора Кировской области Игоря Васильева с Днем Победы.
В нашем регионе определились с планами благоустройства на 2023 год.
Об истории Дня Великой Победы — также в номере за пятницу.
На базе регионального центра «Патриот» прошло мероприятие «Школа командиров». На него приехали юнармейцы из разных районов области. Подробности — в материале «Впереди наш командир».
«ВК. Суббота» рассказывает о фронтовом художнике Аркадии Интезарове, который в свое время оформлял Кировскую диораму. Неизвестные страницы его биографии - в публикации «Фронт, Диорама и Италия».
Клещи вышли на охоту. Как от них уберечься?
В номере за субботу есть спортивная подборка, хроника криминальных происшествий и много другой полезной информации.
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