Обзор газеты «Вятский край» за 5 марта 2021 года

Очередной номер «Вятского края» открывает рассказ о Слободском под названием «Не мытьем, так катаньем». Журналист «ВК» искал ответ на вопрос: может ли этот город стать «туристической меккой» региона.

Новость об избрании нового председателя областного Законодательного собрания публикуется под заголовком «Без вариантов».

Интервью замминистра охраны окружающей среды Ольги Жениховой называется «Свыше миллиарда на экологию». В нем подведены итоги природоохранной деятельности за прошлый год на территории Кировской области.

На прошлой неделе достижениями отметились кировские шахматисты, лыжники, легкоатлеты и пловцы. О том, какие результаты они показали на тематической странице «Спорт».

Завершает номер репортаж из кировского городского Клуба ветеранов. В этом году ему исполнилось 35 лет.