Обзор газеты «Вятский край» за 5 мая 2023 года

Накануне Дня Победы «ВК» публикует материал о людях, которые хранят историю. Кировский телеоператор и фотограф Владимир Лисик и вятские реконструкторы воспроизвели один эпизод из истории Великой Отечественной. О том — материал журналиста Александра Широкова.

Инвалид из Котельничского района прикован к постели. Почему минздрав проходит мимо?

Военному госпиталю войск нацгвардии исполнился 31 год. Гость «ВК» - военный хирург Юрий Воротченко.

Недавно вятские огнеборцы отметили День пожарной охраны. В подарок они получили ключи от новой техники.

Специалисты ветслужбы вакцинировали от бешенства более 92 тысяч животных.

Что лучше: лапти или сапоги? Ответ на этот вопрос можно найти в областном краеведческом музее, где открылась новая экспозиция. Подробности — также в номере «ВК».

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