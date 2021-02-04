Обзор газеты «Вятский край» за 5 февраля 2021 года

04 февраля 2021 33 0
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В прошлое воскресенье по призыву штаба Алексея Навального на несанкционированную протестную акцию в областном центре вышли кировчане. Как это происходило и сколько активистов поддержало протест, можно узнать из репортажа «Хоровод протеста».

 

Молодой преподаватель из ВятГУ стал «Инженером года». Ему посвящен очерк «Цель вижу, препятствий не замечаю».

 

Стройотрядовцы вновь приняли участие в акции «Снежный десант», которая проходит ежегодно. «Где высадился «Снежный десант»?», читайте в одноименном материале А. Вяткина.

 

Страница «Законотворчество» знакомит жителей области с новыми нормами, которые вступили в силу с 1 февраля этого года.

 

На этой неделе опять отличились молодые вятские спортсмены. Информации о том, каких успехов им удалось добиться, размещены под традиционной рубрикой «Спорт».

 

В Кирове отметили 195 лет со дня рождения русского сатирика Михаила Салтыкова-Щедрина. Его пребыванию в Вятке посвящена выставка, которая открылась в доме-музее писателя.

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