Обзор газеты «Вятский край» за 5 августа 2022 года
Что может взять Киров из опыта проведения юбилеев других городов России? Этим материалом открывается сегодняшний номер «Вятского края».
Женщине-инвалиду из города Омутнинска ограничили доступ на улицу. Об этом сообщает региональный штаб ОНФ.
О чем говорили на планерке у врио губернатора?
Сколько нетрезвых водителей задержали на кировских дорогах? «Трасса без ЧП» - так называется публикация о правилах дорожного движения.
Слободской краевед Сергей Серкин нашел под храмом загадочную пещеру. Был ли там подземный карцер?
В августе 2022 года Вятский художественный музей в очередной раз (уже в 17-й) соберет известных мастеров живописи на Всероссийский Васнецовский пленэр. А как он начинался?
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