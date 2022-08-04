Обзор газеты «Вятский край» за 5 августа 2022 года

Что может взять Киров из опыта проведения юбилеев других городов России? Этим материалом открывается сегодняшний номер «Вятского края».

Женщине-инвалиду из города Омутнинска ограничили доступ на улицу. Об этом сообщает региональный штаб ОНФ.

О чем говорили на планерке у врио губернатора?

Сколько нетрезвых водителей задержали на кировских дорогах? «Трасса без ЧП» - так называется публикация о правилах дорожного движения.

Слободской краевед Сергей Серкин нашел под храмом загадочную пещеру. Был ли там подземный карцер?

В августе 2022 года Вятский художественный музей в очередной раз (уже в 17-й) соберет известных мастеров живописи на Всероссийский Васнецовский пленэр. А как он начинался?