Обзор газеты «Вятский край» за 4 сентября 2020 года
Полигон с твердыми бытовыми отходами в Осинцах закрыт. Об этом, в частности, сказал председатель правительства Кировской области Александр Чурин. Подробности других тем беседы — в сегодняшнем номере «ВК».
Александр Чурин сообщил, что за три года удалось значительно вырастить пассажиропоток аэропорта Победилово. Читатели узнают и о том, сколько денег выделено на ремонт дорог и как они будут распределены.
В техникуме промышленных и народных промыслов г. Советска освоили подготовку студентов по новой специальности. Подробности - в публикации «Агрономам вырастят помощников».
«Где родословную чтят...» - так называется материал о семье Смольниковых из г. Кирово-Чепецка, ставшей победителями во Всероссийском конкурсе «Семья года».
Что такое «Вятская Швейцария»? Журналист «ВК» побывала на экотропе на берегу Немды.
Как автоинспекторы ГИБДД подготовились к новому учебному году? Станет ли путь домой для школьников безопасным?
В сегодняшнем номере «ВК» - о новых законах, вступающих в силу в сентябре. А также новости театральной жизни, анекдоты и большой кроссворд.
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