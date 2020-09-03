Обзор газеты «Вятский край» за 4 сентября 2020 года

Полигон с твердыми бытовыми отходами в Осинцах закрыт. Об этом, в частности, сказал председатель правительства Кировской области Александр Чурин. Подробности других тем беседы — в сегодняшнем номере «ВК».

Александр Чурин сообщил, что за три года удалось значительно вырастить пассажиропоток аэропорта Победилово. Читатели узнают и о том, сколько денег выделено на ремонт дорог и как они будут распределены.

В техникуме промышленных и народных промыслов г. Советска освоили подготовку студентов по новой специальности. Подробности - в публикации «Агрономам вырастят помощников».

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