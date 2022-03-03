Обзор газеты «Вятский край» за 4 марта 2022 года
В Кировский драмтеатр и областную филармонию назначены руководители. Этим сообщением открывается сегодняшний номер «Вятского края».
Новый состав молодежного парламента распущен, хотя не проработал и трех месяцев. Молодому поколению региона вновь предстоит избрать своих представителей.
Кировское отделение Российского военно-исторического общества определилось с планами.
Электронные справки, детские выплаты и контроль оружия. Все это — в новых законах марта.
В Кировском краеведческом музее открылась новая выставка, посвященная реке Вятке. Она так и называется «Вдоль по Вятке-реке. От истока до устья».
«Возвращение «Святого Иоанна» - публикация о том, как в Вятском художественном музее открыли для обозрения икону, которую реставрировали свыше полувека.
В сегодняшнем номере «ВК» также спортивные новости. В частности, о том, что кировская команда «Родина» по итогам сезона снова последняя.
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