Обзор газеты «Вятский край» за 4 марта 2022 года

В Кировский драмтеатр и областную филармонию назначены руководители. Этим сообщением открывается сегодняшний номер «Вятского края».

Новый состав молодежного парламента распущен, хотя не проработал и трех месяцев. Молодому поколению региона вновь предстоит избрать своих представителей.

Кировское отделение Российского военно-исторического общества определилось с планами.

Электронные справки, детские выплаты и контроль оружия. Все это — в новых законах марта.

В Кировском краеведческом музее открылась новая выставка, посвященная реке Вятке. Она так и называется «Вдоль по Вятке-реке. От истока до устья».

«Возвращение «Святого Иоанна» - публикация о том, как в Вятском художественном музее открыли для обозрения икону, которую реставрировали свыше полувека.

В сегодняшнем номере «ВК» также спортивные новости. В частности, о том, что кировская команда «Родина» по итогам сезона снова последняя.