Обзор газеты «Вятский край» за 4 июня 2021 года
Мусорная империя Михаила Шихова пошла в наступление на правительство Кировской области. Об этом в статье «Протоколы осинских мудрецов», которой открывается пятничный номер «Вятского края».
Праймериз «Единой России» прошли без неожиданностей. Более подробно об этом рассказывается в информации «Кого надо, того и выбрали».
Чем живет сегодня поисковый отряд «Лиза Алерт»? Об этом в интервью его руководителя Александры Яговкиной «Дети не теряются, их теряют».
С законодательными новинками июня знакомит обзор «Выплаты, кэшбэк и регистрация СИМ-карт».
Новости из жизни вятских атлетов на тематической странице «Спорт».
Завершает номер рассказ о выставке «Лето нараспашку» в Кировском краеведческом музее. Он выходит под заголовком «Взвейтесь кострами, синие ночи!..»
Оставить свой комментарий
1
1
1
3
1
3
1
1
2
Восстановление пароля
Если Вы забыли пароль, укажите свой Электронный адрес, после чего ждите письмо.