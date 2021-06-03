Обзор газеты «Вятский край» за 4 июня 2021 года

03 июня 2021 24 0
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Мусорная империя Михаила Шихова пошла в наступление на правительство Кировской области. Об этом в статье «Протоколы осинских мудрецов», которой открывается пятничный номер «Вятского края».

 

Праймериз «Единой России» прошли без неожиданностей. Более подробно об этом рассказывается в информации «Кого надо, того и выбрали».

 

Чем живет сегодня поисковый отряд «Лиза Алерт»? Об этом в интервью его руководителя Александры Яговкиной «Дети не теряются, их теряют».

 

С законодательными новинками июня знакомит обзор «Выплаты, кэшбэк и регистрация СИМ-карт».

 

Новости из жизни вятских атлетов на тематической странице «Спорт».

 

Завершает номер рассказ о выставке «Лето нараспашку» в Кировском краеведческом музее. Он выходит под заголовком «Взвейтесь кострами, синие ночи!..»

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