Обзор газеты «Вятский край» за 4 декабря 2020 года

Свежий номер «Вятского края» открывает заметка под названием «Как два генерала один день провели». В ней идет речь о бывшем главе города Кирова Владимире Быкове и бывшем начальнике Следственного управления СК РФ по Кировской области Григории Житенёве.

Дороги ремонтируются опережающими темпами. Об этом на пресс-конференции в правительстве области сказал его председатель Александр Чурин. Информация вышла под заголовком «Отремонтировано 350 километров дорог».

Дню борьбы со СПИДом посвящена статья «Не становись Фредди Меркьюри».

У дорожных полицейских появились новые машины. Это событие стало поводом для разговора с начальником областной ГИБДД Александром Власовым. Интервью публикуется под названием «Тринадцать – число счастливое?..»

Рубрика «ЗОЖ» предлагает вниманию полезные советы по сохранению здоровья. В частности, на странице размещена информация «Как часто нужно стирать бельё».

Какие законодательные новшества ждут россиян в 2021 году, расскажет обзор «Пора менять права и паспорт».

Работе и успехам вятских спортсменов посвящена специализированная страница газеты «Спорт». В частности, любители хоккея с мячом могут порадоваться победе «Родины» над «Сибсельмашем».

Завершает номер зарисовка с выставки, которая открылась в областном краеведческом музее. Она называется «В рокочущих ритмах рок-н-рола».