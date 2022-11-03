Обзор газеты «Вятский край» за 4-5 ноября 2022 года
В преддверии Дня народного единства «Вятский край» предлагает читателям сдвоенный номер газеты. Из него можно узнать:
- кто виноват, что в Кирове не строятся школы? Статья называется «Вам шашечки, или ехать?»
- почему в Опаринском районе плохие дороги и можно ли с этим бороться? На вопрос отвечает опаринский журналист в статье под заголовком «А лес всё везут и везут…»
- когда образовался краеведческий отдел «Герценки» и чем он живет сейчас? Обзор так и назван – «Наш краеведческий отдел».
- какую помощь вятским мобилизованным отправляет Детский фонд? Об этом рассказала его руководитель Валентина Иванова. Интервью вышло под заголовком «Ждёт солдат фонарики».
- чем был известен генерал милиции Алексей Розуван? Об этом написала журналист «ВК» Ирина Кушова.
- как работают «Школы ухода» для престарелых? Интервью с работниками «школы» называется «Чужой боли не бывает».
- нужно ли идти в Выставочный зал Вятского художественного музея на новую выставку? Ответ на этот вопрос дал Сергей Смолин в заметке «Романтик Революции».
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