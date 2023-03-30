Обзор газеты «Вятский край» за 31 марта 2023 года

Пятничный номер газеты «Вятский край» открывается материалом с загадочным заголовком: «Слушают, но не слышат». А речь в нем идет о том, что у жителей Кирово-Чепецкого района чиновники отбирают дома и землю. Чем же вызван этот беспредел? Журналисты газеты и попытались найти ответ на этот вопрос. Недаром статья опубликована под рубрикой «Главная тема номера».

Другой, не менее острый материал называется «Вот я вам ужо!..» Дело в том, что две недели назад в газете были опубликованы статьи «Кикнур - вятская Кущевка» и «Заговор молчания». В ответ из управления МВД России по Кировской области пришло письмо. Из содержания его можно сделать вывод, что «пиарщик генерала Селянина грозит журналистам «уголовкой». Текст официального ответа УМВД приводится полностью.

Побывав на производстве, где желающие шьют одежду для солдат в зоне СВО, журналист «ВК» Александр Широков рассказал об этом в репортаже «Футболка для солдата из добрых рук».

В свежем номере также опубликован проблемный материал под заголовком «Опасное соседство». В нем речь о том, как компания «Т Плюс» борется с «неправильными» детскими площадками, оказавшимися в зоне теплосетей.

В Кировском областном краеведческом музее открылась новая выставка «Древности Вятского края». Предварительно познакомиться с ней можно в материале «Ура, клад найден!»

В пятничном номере, как всегда, программа телепередач на неделю, подборка новостей и криминала, спортивная страница, кроссворд и «Анекдотец «ВК».