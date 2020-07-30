Обзор газеты «Вятский край» за 31 июля 2020 года

Кировские школы готовятся к новому учебному году. Насколько этот процесс идет благополучно? С ответа на этот вопрос начинается свежий номер «Вятского края».

В Кирове создали новую муниципальную УК. Может ли она порадовать горожан, читайте в статье «Больше – не значит лучше».

В кировском доме-музее Салтыкова-Щедрина открылась выставка рукописной книги. Впечатления о ней в зарисовке «А гармошка тоже книга?»

Много полезных советов читатель найдет на странице «Страна советов».

Ребенок выпал из окна. Как это предотвратить - в одноименном материале на странице «Наша безопасность».

Как изменится российской законодательство в августе, расскажет обзор «Вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО».

Завершает номер рассказ «На высоте 776,0» о подвиге 6-й роты десантников, преградивших путь бандитам в Аргунском ущелье. Недавно им открыли бюсты в Кирове и Орлове.