Обзор газеты «Вятский край» за 31 января 2020 года
Кировский сити-менеджер Илья Шульгин покидает пост вместе со своей командой. «Не справился!» - публикацией под таким заголовком открывается сегодняшний номер «Вятского края».
Должна ли школа воспитывать? Кто научит родителей? Это лишь некоторые вопросы, которые затронули на пресс-завтраке у губернатора при обсуждении темы образования в регионе.
Валерий Александрович Меньшиков — почетный гражданин г. Советска, известный ученый. Накануне своего 75-летнего юбилея он ответил на вопросы журналиста «ВК». Читайте материал «Не просто мечтать о звездах...»
Как в этом году будут меняться коммунальные платежи и что может остановить их рост?
Где с пользой провести свой досуг? Об этом расскажет «Календарь событий», также опубликованный в номере «ВК».
Успех кировчан на соревнованиях в Швейцарии. «Олимпия»: никудышный январь». Таковы лишь некоторые заголовки спортивной подборки.
Кировский драмтеатр всех юных зрителей и их родителей приглашает на новые спектакли и увлекательные семейные праздники. Подробности — в «ВК»!
Оставить свой комментарий
1
1
1
3
1
3
1
1
2
Восстановление пароля
Если Вы забыли пароль, укажите свой Электронный адрес, после чего ждите письмо.