Обзор газеты «Вятский край» за 31 января 2020 года

30 января 2020 18 0
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Кировский сити-менеджер Илья Шульгин покидает пост вместе со своей командой. «Не справился!» - публикацией под таким заголовком открывается сегодняшний номер «Вятского края».

 

Должна ли школа воспитывать? Кто научит родителей? Это лишь некоторые вопросы, которые затронули на пресс-завтраке у губернатора при обсуждении темы образования в регионе.

 

Валерий Александрович Меньшиков — почетный гражданин г. Советска, известный ученый. Накануне своего 75-летнего юбилея он ответил на вопросы журналиста «ВК». Читайте материал «Не просто мечтать о звездах...»

 

Как в этом году будут меняться коммунальные платежи и что может остановить их рост?

 

Где с пользой провести свой досуг? Об этом расскажет «Календарь событий», также опубликованный в номере «ВК».

 

Успех кировчан на соревнованиях в Швейцарии. «Олимпия»: никудышный январь». Таковы лишь некоторые заголовки спортивной подборки.

 

Кировский драмтеатр всех юных зрителей и их родителей приглашает на новые спектакли и увлекательные семейные праздники. Подробности — в «ВК»!

 

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