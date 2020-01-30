Обзор газеты «Вятский край» за 31 января 2020 года

Кировский сити-менеджер Илья Шульгин покидает пост вместе со своей командой. «Не справился!» - публикацией под таким заголовком открывается сегодняшний номер «Вятского края».

Должна ли школа воспитывать? Кто научит родителей? Это лишь некоторые вопросы, которые затронули на пресс-завтраке у губернатора при обсуждении темы образования в регионе.

Валерий Александрович Меньшиков — почетный гражданин г. Советска, известный ученый. Накануне своего 75-летнего юбилея он ответил на вопросы журналиста «ВК». Читайте материал «Не просто мечтать о звездах...»

Как в этом году будут меняться коммунальные платежи и что может остановить их рост?

Где с пользой провести свой досуг? Об этом расскажет «Календарь событий», также опубликованный в номере «ВК».

Успех кировчан на соревнованиях в Швейцарии. «Олимпия»: никудышный январь». Таковы лишь некоторые заголовки спортивной подборки.

Кировский драмтеатр всех юных зрителей и их родителей приглашает на новые спектакли и увлекательные семейные праздники. Подробности — в «ВК»!