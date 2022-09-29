Обзор газеты «Вятский край» за 30 сентября 2022 года

Пятничный номер «Вятского края» открывается материалом под заголовком «С опорой на местные кадры». В нем рассказывается о новом составе правительства Кировской области. Особенность его в том, что «варягов» всего трое, не считая самого губернатора Соколова, который, кстати, возложил на себя и обязанности председателя правительства.

В Кировской области продолжается призыв по частичной мобилизации, объявленной Президентом России. О первых мобилизованных из разных уголков региона идет речь в статье «И бывший глава, и свой Василий Тёркин».

Под рубрикой «Актуально» газета «Вятский край» публикует наиболее важные вопросы, возникающие у призывников. Ответы на них можно узнать из материала «Мобилизация: правда и ложь».

К 650-летию г. Кирова решено отреставрировать несколько исторических зданий в центре города. В их числе и так называемый Репинский особняк. О том, какие раньше предпринимались попытки для его ремонта, и что собираются сделать сейчас, а главное сколько средств потратить? Об этом и идет речь в материале под заголовком «Бесконечная реставрация».

«Вятский край» уже рассказывал о лесном пожарном Романе Гребневе. В этом году он вновь успешно выступил на Всероссийском конкурсе «Лучший лесной пожарный - 2022». Рассказ о нем и героической профессии пожарного - в зарисовке Веры Ануфриевой «В пятерке лучших - огнеборец из Советска».

В свежем номере как всегда по пятницам - программа телепередач на неделю, подборки новостей и криминала, спортивная страничка, кроссворд и анекдотец «ВК».