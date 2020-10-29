Обзор газеты «Вятский край» за 30 ноября 2020 года
Обзор газеты «Вятский край» за 30 ноября 2020 года
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении и.о. директора Управления дорожной и парковой инфраструктурой г. Кирова Алексея Ишутинова и бывшего главы кировской администрации Ильи Шульгина. Их подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Этим сообщением и открывается сегодняшний номер «Вятского края».
Вятские аграрии подвели итоги летней кампании-2020 года. Чем порадовали и огорчили? Подробности в материале «Лето прошло не зря».
«Старая Вятка» — под таким названием прошла выставка работ молодого кировского художника Сергея Перминова.
Какие законы будут действовать уже в ноябре? О том — также в номере «ВК».
Волонтеры «Службы милосердия», что при Спасском соборе, поставили еще один теплый дом для бездомных.
Оттираем следы скотча от мебели. Какой лук и для какого блюда лучше подходит? Это лишь некоторые темы подборки «Страна Советов».
В сегодняшнем «ВК» - спортивная подборка, криминальные новости и другая полезная информация.
Оставить свой комментарий
1
1
1
3
1
3
1
1
2
Восстановление пароля
Если Вы забыли пароль, укажите свой Электронный адрес, после чего ждите письмо.