Обзор газеты «Вятский край» за 30 июля 2021 года

29 июля 2021 26 0
На печать

 

Пятничный номер газеты открывается материалом под интригующим заголовком «За кем пойдет область»? Дело в том, что политические партии опубликовали списки своих кандидатов в депутаты регионального Законодательного собрания по одномандатным округам. И теперь уже смело можно говорить об их шансах на победу. В конечном же итоге всё решат избиратели.

 

Работа кировской Контрольно-счетной палаты признана лучшей на российском уровне. В интервью Сергея Смолина «Аудит в режиме реального времени» с руководителем кировской КСП Еленой Мерзляковой рассказывается о конкурсе и об особенностях работы кировской палаты, за которые она и была удостоена первого места.

 

К 130-летию со дня рождения Анны Гужавиной, легендарной мастерицы из города Советска, опубликован очерк краеведа Жабкиной «Первый художник по кружеву».

 

В Кировской области прошли мероприятия в рамках всероссийской социальной кампании «Твой ход! Пешеход». Ее цель - повышение безопасности пешеходов и снижение их смертности в результате ДТП. О том, как избежать дорожно-транспортных происшествий и рассказывается в материале «Оглянись, пешеход!»

 

Под рубрикой «Статистика» опубликованы сведения о производственном травматизме в организациях Кировской области в 2020 году.

 

В свежем номере как всегда по пятницам - программа телепередач на неделю, подборки новостей и криминала, спортивная страница, занимательный кроссворд и «Анекдотец «ВК».

 

Комментарии

0 комментариев

Оставить свой комментарий

ОБСУЖДАЕМЫЕ НОВОСТИ
Как вы относитесь к отмене штампов о браке и наличии детей в паспорте гражданина РФ?