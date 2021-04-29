Обзор газеты «Вятский край» за 30 апреля 2021 года

29 апреля 2021 34 0
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В Первомайском районном суде города Кирова продолжается рассмотрение дел фигурантов «Электронного проездного». Этой публикацией открывается сегодняшний номер «Вятского края».

 

Областные чиновники рассекретили размеры своих зарплат. «Померились доходами» - так называется материал.

 

В Вятском художественном музее открылась выставка авангардистов, которая вызвала международный интерес. Она так и называется «На телеге в 21-й век».

 

О новых законах мая — тоже в свежем выпуске «ВК».

 

Серые хищники становятся бедствием для многих районов нашей области. Как бороться с волками? Об этом говорили на одной из комиссий областного Заксобрания.

 

В номере также — спортивная подборка, криминальные происшествия.

 

 

 

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