Обзор газеты «Вятский край» за 30 апреля 2021 года

В Первомайском районном суде города Кирова продолжается рассмотрение дел фигурантов «Электронного проездного». Этой публикацией открывается сегодняшний номер «Вятского края».

Областные чиновники рассекретили размеры своих зарплат. «Померились доходами» - так называется материал.

В Вятском художественном музее открылась выставка авангардистов, которая вызвала международный интерес. Она так и называется «На телеге в 21-й век».

О новых законах мая — тоже в свежем выпуске «ВК».

Серые хищники становятся бедствием для многих районов нашей области. Как бороться с волками? Об этом говорили на одной из комиссий областного Заксобрания.

В номере также — спортивная подборка, криминальные происшествия.