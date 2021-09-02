Обзор газеты «Вятский край» за 3 сентября 2021 года

02 сентября 2021 25 0
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В преддверии нового учебного года президент России Владимир Путин провел заседание президиума Госсовета по вопросам общего образования. На нем с докладом выступил руководитель комиссии Госсовета РФ по направлению «Образование», губернатор Кировской области Игорь Васильев. Отчет об этом — в сегодняшнем номере «ВК».

 

В регионе продолжается борьба с коронавирусом. Под пристальным вниманием врачей — беременные женщины.

 

Как сделать маршрут от дома до школы и обратно безопасным? О том читателям — маленьким и большим — рассказывают сотрудники ГИБДД.

 

Россияне рассказали, на чем они экономят в путешествиях.

 

В Афанасьево на месте стройки обнаружено массовое захоронение.

 

В Кировском областном краеведческом музее открылась выставка о творческой династии Шпак-Широковых.

 

В номере ВК» - все новости о спорте, криминальные происшествия.

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