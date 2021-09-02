Обзор газеты «Вятский край» за 3 сентября 2021 года

В преддверии нового учебного года президент России Владимир Путин провел заседание президиума Госсовета по вопросам общего образования. На нем с докладом выступил руководитель комиссии Госсовета РФ по направлению «Образование», губернатор Кировской области Игорь Васильев. Отчет об этом — в сегодняшнем номере «ВК».

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