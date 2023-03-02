Обзор газеты «Вятский край» за 3 марта 2023 года

Пятничный номер «Вятского края» открывается резонансным материалом под заголовком «Деревья умирают стоя. Чтобы губернатору было «красиво», липы у Вечного огня должны погибнуть?» В статье рассказывается о новом варварстве по отношению к зеленым насаждениям.

Под рубрикой «Информация к размышлению» речь идет о том, что так и не построив завод по производству плазмы, в Кирове открыли плазмоцентр. «Наш город выбран не случайно?» - задается вопросом автор публикации, рассказывая о перипетиях строительства несостоявшегося предприятия.

Проблему благоустройства оврагов в центре Кирова в очередной раз поднимает наш постоянный автор, доктор биологических наук Альберт Соловьев в очерке «Судьба Засоры. В овраг отдыхать или соревноваться?»

Недавно в Детском космическом центре прошла интересная «Космическая суббота». В гостях у центра побывали космонавты Виктор Савиных и Юрий Батурин. Их рассказ о необычных ситуациях в космосе - в материале «Подружиться со Вселенной».

В преддверии Международного женского дня в литературном музее Александра Грина открылась выставка «Женщины вятской поэзии», посвященная кировским поэтессам, членам Союза писателей России. Рассказ о жизни и творчестве прекрасных представителей вятской литературы в зарисовке под заголовком «Их мелодия души и сердца».

В свежем номере, как всегда по пятницам, программа телепередач на неделю, подборка новостей и криминала, спортивная страничка, «Анекдотец «ВК» и увлекательный кроссворд.