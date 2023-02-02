Обзор газеты «Вятский край» за 3 февраля 2023 года

Глава администрации г. Кирова Вячеслав Симаков представил региональным СМИ запуск в Кирове центра управления дорожным движением.

В Кировской области планируют начать строительство служебного жилья. «Никогда не было, и вот опять», - так называется публикация.

В десятый раз студенты отправились в районы области с доброй миссией, которая называется «Снежный десант». Они не только помогают ветеранам, но и дают концерты, проводят мастер-классы со школьниками.

В г. Советске развернулась дискуссия о присвоении районному Дому народного творчества звания народного артиста СССР Александра Ведерникова, почетного гражданина этого города.

В Кировской диораме открылась выставка советских плакатов. Как они заменяли Интернет?

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