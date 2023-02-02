Обзор газеты «Вятский край» за 3 февраля 2023 года
Глава администрации г. Кирова Вячеслав Симаков представил региональным СМИ запуск в Кирове центра управления дорожным движением.
В Кировской области планируют начать строительство служебного жилья. «Никогда не было, и вот опять», - так называется публикация.
В десятый раз студенты отправились в районы области с доброй миссией, которая называется «Снежный десант». Они не только помогают ветеранам, но и дают концерты, проводят мастер-классы со школьниками.
В г. Советске развернулась дискуссия о присвоении районному Дому народного творчества звания народного артиста СССР Александра Ведерникова, почетного гражданина этого города.
В Кировской диораме открылась выставка советских плакатов. Как они заменяли Интернет?
В номере «ВК» - спортивная подборка, криминальная хроника и много новостей из жизни города и области.
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