Обзор газеты «Вятский край» за 3 декабря 2021 года
Росгвардия вскрыла ворота биохимзавода, чтобы обеспечить газовщикам доступ к газопроводу. Этим материалом под названием «Газовая война» Дмитрия Пантелеева» открывается сегодняшний номер «ВК».
В Ленинском районном суде г. Кирова продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении бывших чиновников. Читайте в публикации «Лес — дело воровское — 6».
Известному поэту Николаю Пересторонину исполнилось 70 лет. Сегодня он — гость «Вятского края».
Годовая инфляция в Кировской области в октябре ускорилась. Подробнее — в информации Кировстата.
Новые законы декабря: о чем должен знать каждый?
В номере «ВК» - спортивная подборка.
Скоро Новый год. К нему готовятся в Кировском драмтеатре. Чем порадуют зрителей и гостей города вятские актеры?
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