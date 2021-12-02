Обзор газеты «Вятский край» за 3 декабря 2021 года

Росгвардия вскрыла ворота биохимзавода, чтобы обеспечить газовщикам доступ к газопроводу. Этим материалом под названием «Газовая война» Дмитрия Пантелеева» открывается сегодняшний номер «ВК».

В Ленинском районном суде г. Кирова продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении бывших чиновников. Читайте в публикации «Лес — дело воровское — 6».

Известному поэту Николаю Пересторонину исполнилось 70 лет. Сегодня он — гость «Вятского края».

Годовая инфляция в Кировской области в октябре ускорилась. Подробнее — в информации Кировстата.

Новые законы декабря: о чем должен знать каждый?

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