Обзор газеты «Вятский край» за 3 января 2020 года

Наступил новый год. «Вятский край» открывает его свежим номером. В нем читатель найдет много интересной информации, которая позволит разнообразить новогодние каникулы.

Открывает первый в новом году номер поздравление читателей от редакции газеты.

Нелегальные свалки и отсутствие водоснабжения вновь привлекли внимание активистов ОНФ. Об этом в материале «Что мешает области жить нормально?»

О Молодежном правительстве области рассказывает статья «…И на первый взгляд как будто не видна».

Перед Новым годом в Диораме открылась выставка самоваров. На ней побывал корреспондент «ВК» Александр Широков. Его репортаж вышел под заголовком «У самовара я и моя Маша…».

К чему нужно быть готовым гражданам, родившимся под тем или иным знаком Зодиака, можно прочитать в гороскопе, который публикует «ВК».

Советы по праздничному питанию и потреблению алкоголя на странице «Интересно и полезно».

Даже предновогодняя атмосфера не помешала нашим спортсменам достичь отличных результатов. Каких именно? Рассказывает рубрика «Спорт».