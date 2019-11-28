Обзор газеты «Вятский край» за 29 ноября 2019 года.

Гололед — самая актуальная тема в городе. С этой публикации и открывается сегодняшний номер «Вятского края».

Коммунальщики из соседней республики пытаются взыскать с сироты, проживающей в Кирове, 200 тысяч рублей долга.

Учтут ли напутствия Путина вятские единороссы? Такова интрига — в политическом материале номера под заголовком «Дан приказ ему... «трясти».

Семья Котельниковых из поселка Вазюк Опаринского района стала победителем на Всероссийском конкурсе «Семья года-2019». Они вместе 57 лет, воспитали 5 детей, теперь радуются внукам и правнукам.

«Полюбить Удмуртию» - репортаж о путешествии ветеранов налоговой службы, побывавших в гостях... у бурановских бабушек и не только. Не пропустите!

Спортивная подборка «Вятского края» расскажет о новых достижениях наших земляков.