Обзор газеты «Вятский край» за 29 ноября 2019 года

28 ноября 2019 89 0
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Обзор газеты «Вятский край» за 29 ноября 2019 года.

 

   Гололед — самая актуальная тема в городе. С этой публикации и открывается сегодняшний номер «Вятского края».

 

   Коммунальщики из соседней республики пытаются взыскать с сироты, проживающей в Кирове, 200 тысяч рублей долга.

 

   Учтут ли напутствия Путина вятские единороссы? Такова интрига — в политическом материале номера под заголовком «Дан приказ ему... «трясти».

 

   Семья Котельниковых из поселка Вазюк Опаринского района стала победителем на Всероссийском конкурсе «Семья года-2019». Они вместе 57 лет, воспитали 5 детей, теперь радуются внукам и правнукам.

 

   «Полюбить Удмуртию» - репортаж о путешествии ветеранов налоговой службы, побывавших в гостях... у бурановских бабушек и не только. Не пропустите!

 

   Спортивная подборка «Вятского края» расскажет о новых достижениях наших земляков. 

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