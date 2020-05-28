Обзор газеты «Вятский край» за 29 мая 2020 года

Свежий номер «Вятского края» открывает вечно актуальная для Кирова тема грязи на дорогах. Зарисовка так и называется «За грязь ответят».

Против Великорецкого крестного хода взбунтовались жители сел на пути его следования. Эта новость размещена под рубрикой «О чем говорят».

На странице «Информбюро» опубликованы информация о Музее Васнецовых в Рябове и данные по расходам жителей области.

Как чтут память маршала К.А. Вершинина на его родине рассказывается в статье под заголовком «Вершинин – вятский маршал».

«ВК» продолжает чествовать юбилей Победы. На этот раз очерк посвящен работе поисковиков. Он называется «Судьба солдата».

Широкий общественный резонанс вызвало увольнение регистратора одной из кировских поликлиник. Поводом для этого стала ее заметка на своей странице в Фэйсбуке. Подробности в материале «Баллада о маленьком храбром регистраторе».

Репортаж Александра Широкова с областного сборного пункта под названием «Призыв с ограничениями» завершает номер.