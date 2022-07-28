Обзор газеты «Вятский край» за 29 июля 2022 года

Украшением первой страницы «Вятского края» в эту пятницу стала новость об успешной реализации в одном из кировских дворов проекта поддержки местных инициатив. Посмотреть на это приехал даже врио губернатора Александр Соколов.

«ВК» продолжает публикацию материалов, посвященных юбилею инженерного факультета Вятского ГАТУ. На этот раз о своей учебе и своей работе рассказывает Вячеслав Ягдаров. Интервью с ним называется «Жизнь моя – Соколовка».

Как быстро идет внедрение онлайн-касс в рыночную торговлю? Ответ на этот вопрос искал С. Смолин. Свои наблюдения он назвал «Суп-харчо, онлайн-кассы и налоговая служба».

Кировские школы обретут собственные спортивные клубы. Эта и другие новости из мира спорта под одноименной рубрикой.

«Соединить несоединимое» - так называется рассказ о новой выставке, которая открылась в Выставочном зале Вятского художественного музея. На ней соседствуют картины кировского художника Игоря Сметанина и дымковские игрушки от Анны Лалетиной.