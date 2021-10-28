Обзор газеты «Вятский край» за 29 и 30 октября 2021 года

Сдвоенный номер «Вятского края» – это всегда больше актуальной, важной и полезной информации для читателей. Его открывает аналитическая статья о газификации Кировской области. Она называется «Бесплатный сыр».

В этом номере «ВК» знакомит также с ситуацией на фронте борьбы с КОВИДом. Последний, к сожалению, пока побеждает.

Кировская школьница вышла в финал всероссийского конкурса «Большая перемена» и заслужила поездку в «Артек». Как ей это удалось, можно узнать из материала «Надеюсь на победу».

Не перевелись еще богатыри на земле вятской. Об одном из них, бойце отряда спецназначения Кировского УФСИН повествует очерк «Краповый берет Владислава Скобелева».

Победам кировских спортсменов посвящена тематическая страница «Спорт». На ней также информация о приезде в Киров легендарной лыжницы Елены Вяльбе.

Своими впечатлениями о выставке кировского художника-мариниста Александра Баринова, которая прошла в Выставочном зале Вятского художественного музея им. В. М. и А. М. Васнецовых, поделился А. Вяткин. Они публикуются под заголовком «Свежий бриз» и другие».