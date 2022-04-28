Обзор газеты «Вятский край» за 29 апреля 2022 года

Пятничный номер газеты «Вятский край» открывается материалом под интригующим заголовком «Сытый голодного разумеет?» Дело в том, что депутаты Законодательного собрания Кировской области опубликовали сведения о своих доходах. Журналист «ВК» проанализировал их и невольно задумался: а может ли господин, зарабатывая в день сотни тысяч рублей, понимать нужды обычного гражданина с зарплатой 20 тысяч в месяц?

Губернатор Кировской области Игорь Васильев жестко разобрался с кировскими строителями. Что же вызвало его справедливое негодование? Об этом идет речь в статье «Разговор не на равных».»

«Вятский край» продолжает рубрику «К 70-летию Вятского ГАТУ». Гость сегодняшнего номера газеты ректор Вятского государственного агротехнологического университета Елена Симбирских. О ее планах по развитию университета и о многом другом она рассказывает в интервью Веры Ануфриевой «Датчики не заменят человека».

О хобби врача-фтизиатра исправительной колонии №5 по Кировской области идет речь в материале «Чудеса Надежды Десницкой». Кстати, недавно она стала победительницей областного творческого конкурса «Песнь души».

Антон Касанов продолжает свои экскурсии и на страницах «ВК». Тема его публикации в сегодняшнем номере - «Вятка и космос».

Неожиданное открытие ждет кировчан на новой выставке в Выставочном зале Вятского художественного музея. А что это за открытие, вы узнаете из материала Сергея Смолина «Вид на Вятку с дымковской игрушкой».

В свежем номере как всегда по пятницам - программа телепередач на неделю, подборки новостей и криминала, спортивная страница, кроссворд и «Анекдотец «ВК».