Обзор газеты «Вятский край» за 29 января 2021 года

«Несанкционированная субботняя прогулка» — так называется публикация, которой открывается сегодняшний номер «ВК». В ней — все подробности акции в поддержку Навального, которая прошла в Кирове.

Пандемия внесла коррективы в систему профессионального образования. Появились ли новые возможности для безработных?

Разрешается ли путешествовать без прививки? Куда можно ехать спокойно, а где ждет карантин? Полезная информация об этом и многом другом — также в номере «ВК».

Городская власть Советска намерена довести до конца проект реконструкции набережной, препонам вопреки.

О том, как происходит оцифровка редких книг и периодики в Герценке, корреспонденту «ВК» рассказала зам. директора областной библиотеки им. Герцена Светлана Будашкина.

В областном краеведческом музее открылась выставка «Спираль развития». Как все течет и все меняется?