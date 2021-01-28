Обзор газеты «Вятский край» за 29 января 2021 года

28 января 2021 22 0
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«Несанкционированная субботняя прогулка» — так называется публикация, которой открывается сегодняшний номер «ВК». В ней — все подробности акции в поддержку Навального, которая прошла в Кирове.

 

Пандемия внесла коррективы в систему профессионального образования. Появились ли новые возможности для безработных?

 

Разрешается ли путешествовать без прививки? Куда можно ехать спокойно, а где ждет карантин? Полезная информация об этом и многом другом — также в номере «ВК».

 

Городская власть Советска намерена довести до конца проект реконструкции набережной, препонам вопреки.

 

О том, как происходит оцифровка редких книг и периодики в Герценке, корреспонденту «ВК» рассказала зам. директора областной библиотеки им. Герцена Светлана Будашкина.

 

В областном краеведческом музее открылась выставка «Спираль развития». Как все течет и все меняется?

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