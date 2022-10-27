Обзор газеты «Вятский край» за 28 октября 2022 года

На зимнюю уборку кировских улиц в день будут тратить около двух миллионов рублей. Это материал второй полосы сегодняшнего номера «ВК».

Кировское отделение Российского детского фонда проводит акцию «Посылка солдату». Откликнулись сотни неравнодушных кировчан. В зону СВО уже отправлено около 5 тонн медикаментов, теплых вещей, продуктов, необходимых для вятских военнослужащих.

К 70-летию инженерного факультета Вятского ГАТУ в очередном материале «Вятский край» знакомит с профессором Владимиром Алешкиным.

Гость «ВК» - ветеран Великой Отечественной Александр Александрович Вылегжанин, отмечающий 100-летие со дня рождения.

В Кировском областном краеведческом музее открылась выставка о вятских авиаторах «На крыльях Родины».

В номере «ВК» - спортивная подборка, криминальная хроника и много другой полезной информации.