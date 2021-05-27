Обзор газеты «Вятский край» за 28 мая 2021 года

В Кирове прошел рейд по незаконным заграждениям. «Шлагбаумы «вне закона?» - так называется публикация в сегодняшнем номере «Вятского края».

В День пограничника «ВК» рассказывает о наших земляках, которые несли службу в морских частях погранвойск на самых дальних рубежах.

Сколько тратили кировчане в апреле нынешнего года? Каковы показатели инфляции? Об этом сообщает Кировстат.

В Кирове открылся первый экоцентр. Все подробности - в материале «От сердца к сердцу».

Нынче исполняется 70 лет федерации художественной гимнастики Кировской области. В музее «На Спасской» прошел вечер памяти, посвященный основательнице этого вида спорта в нашем регионе Евгении Александровне Брохес.

Куда везут гостей нашего города? Конечно же, по Октябрьскому проспекту, где масса достопримечательностей. Истории главной транспортной магистрали Вятки посвящена выставка, открывшаяся в Кировской диораме.