Обзор газеты «Вятский край» за 28 мая 2021 года
В Кирове прошел рейд по незаконным заграждениям. «Шлагбаумы «вне закона?» - так называется публикация в сегодняшнем номере «Вятского края».
В День пограничника «ВК» рассказывает о наших земляках, которые несли службу в морских частях погранвойск на самых дальних рубежах.
Сколько тратили кировчане в апреле нынешнего года? Каковы показатели инфляции? Об этом сообщает Кировстат.
В Кирове открылся первый экоцентр. Все подробности - в материале «От сердца к сердцу».
Нынче исполняется 70 лет федерации художественной гимнастики Кировской области. В музее «На Спасской» прошел вечер памяти, посвященный основательнице этого вида спорта в нашем регионе Евгении Александровне Брохес.
Куда везут гостей нашего города? Конечно же, по Октябрьскому проспекту, где масса достопримечательностей. Истории главной транспортной магистрали Вятки посвящена выставка, открывшаяся в Кировской диораме.
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