Обзор газеты «Вятский край» за 28 февраля 2020 года

Главная тема пятничного номера газеты - реконструкция Центрального рынка. Всё, что происходит вокруг него, вызывает неизменный интерес у кировчан. Когда и как начнут его перестраивать, каким он будет после «перестройки», об этом читайте в статье Сергея Смолина «Без палаток и с развлечениями».

Летом прошлого года бывший сити-менеджер Илья Шульгин затеял передачу систем водоснабжения и водоотведения предприятию «Водоканал». О том, какие изменения произошли за полгода его работы с кировским водопроводом, и грядет ли повышение тарифов, идет речь в публикации «Кировскую воду отобрали у Вексельберга».

О новой книге Владимира Сизова, открывающей читателям мир «небесной» игрушки и мастерицы Нины Колчиной, рассказывается в материале Веры Ануфриевой «Дворянская игрушка: обретение радости».

В Кировском драмтеатре в марте состоится премьера спектакля по пьесе вятского драматурга Дениса Смирнова. Кстати, в свое время он работал в «Вятском крае» корреспондентом. А сейчас его пьесы ставят театры по всей стране и за рубежом.

Как всегда по пятницам, читателей газеты ждет встреча со спортивной страничкой. В свежем выпуске рассказ о новом главном тренере «Родины» Андрее Рушкине. Неслучайно команда под его управлением успешно завершила этот сезон.

В свежем номере также - программа телепередач, подборки новостей и криминала, кроссворд и «Анекдотец «ВК».