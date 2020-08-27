Обзор газеты «Вятский край» за 28 августа 2020 года

Пятничный номер «Вятского края» открывается публикацией «В «красной» зоне коронавируса». Дело в том, что в 12 регионах России остается сложной ситуация по распространению COVID–19. И в эту «красную» дюжину входит Кировская область.

В центре внимания газеты подготовка к школе. Так много нового ждет школьников и родителей в сентябре. К примеру, кому положено бесплатное питание в школе и как его получить? Ответ на этот и другие вопросы читатели «ВК» найдут в статье «Такое ли оно бесплатное?» А также узнают, за что родители должны платить в школе, а что считается поборами.

Когда на улицах города появляются люди с профессиональными телекамерами, это всегда вызывает интерес прохожих. Так, недавно наш город посетила съемочная группа из Москвы во главе с режиссером-документалистом Павлом Рязанцевым. О цели визита и творческом процессе и рассказывается в материале Александра Широкова «Вятская «дымка» с московским режиссером».

Многие села и деревни остались сейчас без своих магазинов. Как же выживают в них люди? Об этом идет речь в статье «Ждут в деревне автолавку».

Каждую третью субботу августа отмечается Всемирный день бездомных животных. К этому событию центры местной активности Октябрьского района г. Кирова приурочили благотворительную акцию. В чем она заключается, рассказывается в зарисовке Веры Ануфриевой «Мокрый нос, веселый хвост».

В пятничном номере «Вятского края» как всегда - программа телепередач на неделю, подборки новостей и криминала, большой кроссворд, реклама и «Анекдотец «ВК».