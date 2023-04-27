Обзор газеты «Вятский край» за 28 апреля 2023 года

Пятничный номер газеты «Вятский край» открывается материалом с «Квадрокоптер над садами». Дело в том, что в связи с введением в Кировской области особого противопожарного режима, усилены меры по профилактике пожаров. И за соблюдением правил пожарной безопасности, в том числе и садоводами, следят даже с воздуха. Борьба с пожарами в регионе стала главной темой номера.

Строительство новых школ в Кирове идет со скрипом. В чем причина? Об этом рассказывается в проблемной статье «Не «Монолитом» единым».

На днях в Кирове побывал представитель Общественной палаты России Илья Зотов. На его встрече с местными общественниками речь зашла о перспективах развития региональной транспортной системы, в частности, троллейбусного парка. Какова его судьба? Подробности - в заметке «Вези меня, троллейбус».

О том, как медленно и неохотно решают, порой, чиновники людские проблемы, рассказывается в статье «Споткнулись о бумажки», опубликованной под рубрикой «Из почты «ВК». А также - в заметке «За Кокуй!». Много лет жители этой и соседней слободы Леваши, что в Нововятском районе, обращались к городской власти с просьбой увеличить количество рейсов автобуса №52 - единственной их связи с «большой землей». И лишь после вмешательства ОНФ чиновники вспомнили о своих обязанностях.

Олимпийскому чемпиону Алексею Червоткину, воспитаннику ДЮСШ поселка Даровской, посвящен очерк Анатолия Авдеева «Чемпионские высоты».

О новой экспозиции художника из Советска Ивана Пирогова, открывшейся в Выставочном зале Вятского художественного музея, рассказывается в материале Сергей Смолина «Корни имеют силу».

В свежем номере, как всегда по пятницам, программа телепередач на неделю, подборка новостей и криминала, а также - большой кроссворд и «Анекдотец «ВК».