Обзор газеты «Вятский край» за 27 января 2023 года

В Кирове проблема со строительством новых школ. Почему это происходит, разбирался журналист «Вятского края». Его выводы изложены в статье «К единственному – нежному…» Она открывает пятничный номер газеты.

Остросюжетная зарисовка о проблемах с водой в Опарино вышла под заголовком «Эта песня без конца и без начала…»

Фермерские продукты становятся ближе к покупателю. Репортаж об открытии первого в Кирове «Фермерского островка» называется «Магазин в магазине».

Полезную информацию на тематической странице «Отдыхай!» найдут любители путешествий.

«Лучшие семьи Кировской области» – кто они и как они такими стали? Разбиралась В. Георгиева. Свой разговор с семейными парами она назвала «Секреты семейной жизни».

Юниоры Кировской области показывают взрослым как нужно побеждать. Информация об успехах юных спортсменов на тематической странице «Спорт».

В Выставочном зале художественного музе я новая выставка. Она рассказывает о творчестве известного кировского живописца Александра Веприкова, которому в этом году исполнилось 75 лет. «Картинки с выставки» в материале «Художник, что рисует грусть».