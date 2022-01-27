Обзор газеты «Вятский край» за 28 января 2022 года

Пятничный номер газеты «Вятский край» открывается проблемным материалом. Ремонт водопровода в Котельничском районе привел к гибели рабочего и разрыву водонапорной башни. Что же стало причиной трагедии? Об этом и идет речь в публикации «Смерть из-за ничьей воды».

Региональное управление Роспотребнадзора направило в правительство области письмо с предложением перевести всех школьников на дистанционное обучение. Чем вызвано такое решение? Подробности в заметке «COVID взялся за детей».

Вятскому оркестру русских народных инструментов имени Шаляпина в этом году исполнится 40 лет, а его создатель на днях отметил свое 85-летие. В честь этого события завтра в филармонии состоится юбилейный вечер заслуженного работника культуры России, дирижера Сергея Голушкова. О нелегкой судьбе Музыканта с большой буквы, как отзываются о нем благодарные слушатели, и рассказывается в материале Веры Ануфриевой «Святая к музыке любовь...»

В Вятском художественном музее имени братьев Васнецовых открылась масштабная ретроспективная выставка заслуженного художника России Александра Мочалова. О своеобразном стиле художника, его творческом пути идет речь в статье «На «Поле Куликовом».

Как всегда по пятницам в свежем номере газеты - программа телепередач на неделю, подборка новостей и криминала, тематическая страница «Спорт», занимательный кроссворд.