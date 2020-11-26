Обзор газеты «Вятский край» за 27 ноября 2020 года

«Есть ли повод для оптимизма?» - под таким заголовком сегодня в «ВК» выходит беседа с главой Яранского района Денисом Иконниковым, который рассказал о том, кто мешает и кто помогает муниципалитету преодолевать трудности.

Этой осенью верхошижемский фермер Александр Окунев стал медалистом Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» и получил «серебро». О нем — в материале «Головокружения от успехов нет».

Они бросили все нажитое и приехали в Кировскую область не от хорошей жизни. Кто они, соотечественники? Как обустроились? Кто помог?

В Кировском музее воинской славы впервые показали, как кормили, одевали солдат царской армии, чем питались, как отдыхали участники боевых действий в Афганистане и Чечне.

На страничке «В мире прекрасного» читатели узнают о гастролях Нижегородского драмтеатра, а на спортивной — об очередных достижениях кировчан.