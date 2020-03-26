Обзор газеты «Вятский край» за 27 марта 2020 года

Коронавирус по-прежнему остается главной темой всех СМИ. Не остался в стороне и «Вятский край». Материалами по этой теме открывается свежий пятничный номер газеты.

К чему приведет безудержная распродажа муниципального имущества? Ответу на этот вопрос посвящена статья «Проще - не значит лучше».

В Советске этим летом благоустроят набережную. Городской проект выиграл федеральный конкурс. Рассказ об этом публикуется под заголовком «Когда в товарищах согласье… есть».

В Диораме открылась новая выставка. Она посвящена русской печи. Своими впечатлениями от нее поделился А. Вяткин в материале «Печь русская – душа крестьянская».

Воспоминаниями о блокадной юности поделилась Валентина Николаева. Они называются «Через блокаду – на железную дорогу…»

На странице «Спорт» вышло интервью президента Федерации фигурного катания Кировской области Марии Ярковой.

ГИМС советует гражданам быть осторожными на весеннем льду. Этим предупреждением завершается пятничный номер «Вятского края».