Обзор газеты «Вятский край» за 27 марта 2020 года
Коронавирус по-прежнему остается главной темой всех СМИ. Не остался в стороне и «Вятский край». Материалами по этой теме открывается свежий пятничный номер газеты.
К чему приведет безудержная распродажа муниципального имущества? Ответу на этот вопрос посвящена статья «Проще - не значит лучше».
В Советске этим летом благоустроят набережную. Городской проект выиграл федеральный конкурс. Рассказ об этом публикуется под заголовком «Когда в товарищах согласье… есть».
В Диораме открылась новая выставка. Она посвящена русской печи. Своими впечатлениями от нее поделился А. Вяткин в материале «Печь русская – душа крестьянская».
Воспоминаниями о блокадной юности поделилась Валентина Николаева. Они называются «Через блокаду – на железную дорогу…»
На странице «Спорт» вышло интервью президента Федерации фигурного катания Кировской области Марии Ярковой.
ГИМС советует гражданам быть осторожными на весеннем льду. Этим предупреждением завершается пятничный номер «Вятского края».
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