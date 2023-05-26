Обзор газеты «Вятский край» за 27 мая 2023 года

Субботний номер «Вятского края» открывается материалом, посвященный 55-летию трагедии на кировском стадионе «Трудовые резервы».

Владимир Быков впервые после приговора суда показался на публике. Он выступил свидетелем по делу Николая Виненко, летчика вертолета, который обвинил в коррупции прежнее областное руководство. Зарисовка из зала суда называется «Генерал не ответил взаимностью».

Как всегда, много информации из районов области представлено на странице «Новости из Сети».

Хотите получать зарплату в полмиллиона и ничего не делать? Тогда вам прямая дорога в Корпорацию развития Кировской области. Что там происходит в статье «Бюджетный пылесос».

В стране отмечают Год педагога и наставника. Этому событию посвящено интервью с Анастасией Шубиной, которое называется «Профсоюз – этот как хороший фильм…»

Работе полиции на железнодорожном вокзале Кирова посвящен рассказ Александра Широкова «Вокзал как жизнь».

Краевед Алексей Фомин нашел вятские корни у легендарной будёновки. О них он рассказал в одноименном интервью «Вятскому краю».

Щавель далеко не так прост, как кажется. Об этом сообщает Венедикт Дадыкин на тематической странице «Хозяин».

С чем нельзя употреблять лекарства? Ответ на этот вопрос под рубрикой «Будьте здоровы!»