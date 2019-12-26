Обзор газеты «Вятский край» за 27 декабря 2019 года

Пятничный номер «Вятского края» открывается материалом под интригующим названием «За чей счет туризм?». Речь в нем о том, что, судя по выступлению министра здравоохранения Андрея Черняева на заседании гордумы, вятская медицина делает большие успехи. Недаром к нам приезжают лечиться из других регионов. Но в то же время кировчане неделями не могут попасть на прием к специалисту. Почему? Ответов на свои вопросы городские депутаты в докладе министра так и не услышали.

В День Кировской области состоялось торжественное заключение трехстороннего соглашения между региональной властью, профсоюзами и бизнесом. О сути подписанного соглашения и идет речь в публикации «В зоне особого внимания».

Об идее перевезти дом-музей маршала Конева из Лодейно в Киров «ВК» уже рассказывал. На днях Общественная палата рассмотрела вопрос о возможности реставрации музея. О разных взглядах на эту проблему говорится в заметке «Дом-музей И.С. Конева: есть надежда...»

На экологическом конкурсе специальными дипломами награждены отряд «Кристаллики» из гимназии №46 г. Кирова и «Молодые защитники природы» из детсада «Солнышко» д. Ичетовкины Афанасьевского района. Как же защищают «эколята» родную природу — об этом в материале Веры Ануфриевой «Как спасти ёжика?»

В статье Александра Широкова «Амурский тигр на танке, или Все про армию» рассказывается о творческом пути молодого кировского художника Вадима Русских.

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