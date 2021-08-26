Обзор газеты «Вятский край» за 27 августа 2021 года

Пятничный номер газеты «Вятский край» открывается материалом под интригующим заголовком «Кто не спрятал, изымем». А речь в нем о том, что кировское управление службы судебных приставов устроило охоту на автомобили должников. Только за последнюю декаду они «отловили» несколько должников-автовладельцев, чьи средства передвижения были изъяты с целью погашения задолженности.

О чрезвычайной ситуации с пожарами и введении в Кировской области особого противопожарного режима рассказывается в интервью Веры Ануфриевой «Точка росы».

В очерке Сергея Смолина «Лето в красках» идет речь об арт-проекте «Васнецовский август», который завершился на днях масштабной выставкой в музее братьев Васнецовых.

Под рубрикой «Знай наших» рассказывается о наградах, завоеванных воспитанниками Детского медиацентра «Бананас» на четвертом Всероссийском кинофестивале «Кинопозитив FEST-2021» в г. Перми. О том, как же удалось ребятам добиться успехов, и идет речь в интервью Александра Широкова «Бананас»: внимание, съемка!»

Будет ли в областном центре памятник морякам, речникам, морским пехотинцам и другим военнослужащим, чья служба была связана с флотом, рекой? Рассказ об энтузиастов этого памятника опубликован в материале под заголовком «Якорь: продолжение следует?»

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