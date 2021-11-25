Обзор газеты «Вятский край» за 26 ноября 2021 года

Свежий номер «Вятского края» открывает сенсационное сообщение о приобретении депутатом Заксобрания, первым секретарем обкома КПРФ Сергеем Мамаевым новой и очень дорогой иномарки «Лексус».

Теме незаконного оборота наркотиков посвящено интервью транспортного прокурора Игоря Баранова «Виртуальный «транзит».

Как в Кирове студенты ВятГУ отметили День матери и как его отмечают в других странах? Об этом рассказывает зарисовка «Мамам всей земли».

В редакцию «ВК» пришло письмо из Омутнинского района. Деревенский ДК рассказал о своих успехах. Кто и как там работает, в материале «Свет в окне».

«Этот коварный тонкий лед». Так называется интервью представителя МЧС Максима Безобразова, предупреждающего об осторожности на водоемах.

Завершают номер впечатления от выставки известной кировской художницы Людмилы Пестовой-Целищевой, которая открылась в Выставочном зале ВХМ.