Обзор газеты «Вятский край» за 26 ноября 2021 года
Свежий номер «Вятского края» открывает сенсационное сообщение о приобретении депутатом Заксобрания, первым секретарем обкома КПРФ Сергеем Мамаевым новой и очень дорогой иномарки «Лексус».
Теме незаконного оборота наркотиков посвящено интервью транспортного прокурора Игоря Баранова «Виртуальный «транзит».
Как в Кирове студенты ВятГУ отметили День матери и как его отмечают в других странах? Об этом рассказывает зарисовка «Мамам всей земли».
В редакцию «ВК» пришло письмо из Омутнинского района. Деревенский ДК рассказал о своих успехах. Кто и как там работает, в материале «Свет в окне».
«Этот коварный тонкий лед». Так называется интервью представителя МЧС Максима Безобразова, предупреждающего об осторожности на водоемах.
Завершают номер впечатления от выставки известной кировской художницы Людмилы Пестовой-Целищевой, которая открылась в Выставочном зале ВХМ.
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