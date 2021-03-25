Обзор газеты «Вятский край» за 26 марта 2021 года

25 марта 2021 29 0
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Пятничный номер «Вятского края» открывает репортаж с межведомственных учений по преодолению ЧС во время паводка. Он называется «На подступах к большой воде».

 

О том, чем закончился конфликт между кировской городской администрацией и строителями, можно узнать из статьи «Кто заплати за новый детсад?»

 

Рассказ о жизни вятских старообрядцев публикуется под заголовком «С миром и покоем в сердце».

 

Юбилей ВМФ отметили морские пограничники. Как это было, можно узнать из материала «…И от клуба адмиралов ВМФ!».

 

Питерский бодибилдер Артур Ковалев приехал на Вятку. Интервью с ним, а также другие новости на тематической странице «Спорт».

 

Завершает номер рассказ о жизни Кирово-Чепецкого химкомбината.

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