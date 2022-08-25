Обзор газеты «Вятский край» за 26 августа 2022 года

Пятничный номер газеты «Вятский край» открывается материалом о встрече председателя правительства РФ Михаила Мишустина с врио губернатора Кировсой области Александром Соколовым. О том, какие проблемы поднимались на встрече, и какая поддержка со стороны правительства будет оказана кировчанам при подготовке к 650-летию города, идет речь в статье под заголовком «Спасибо за внимание к Кировской области!»

В Кирове дан старт прививочной кампании. О работе первого мобильного пункта вакцинации читатели могут узнать из репортажа Веры Ануфриевой «За прививкой в ЦУМ».

«Вятский край» не раз рассказывал о Виталии Лиханове, вятском ученом с мировой известностью. Сегодня он очередной гость рубрики «К 70-летию инженерного факультета Вятского ГАТУ.» О его работе по замене нефтяного топлива в двигателях на альтернативное идет речь в очерке «Голубая мечта и зеленая волна» Виталия Лиханова».

В Кировском музее А.С. Грина открылась выставка «Маршруты судьбы. Матрос, шахтер и лесоруб… Из жизни А.С. Грина». О непростом пути Саши Гриневского рассказывается в заметке «Романтик на все времена».

В свежем номере «ВК», как всегда по пятницам, программа телепередач на неделю, подборки новостей и криминала, тематические страницы «Спорт», «Отдыхай!», а также — занимательный кроссворд и «Анекдотец «ВК».