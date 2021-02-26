Обзор газеты «Вятский край» за 26-27 февраля 2021 года
Сегодняшний номер «Вятского края» - сдвоенный, за пятницу и субботу.
Номер «ВК-пятница» открывается материалом об экологической ситуации в Озерках.
О том, чем занимается представительство МИД России в Кировской области, рассказывает его руководитель Наталья Лопатина.
Все подробности о пожаре на улице Бородулина — в номере «ВК-суббота».
О чем говорили и спорили депутаты Заксобрания на последнем февральском пленарном заседании? Подробности — в публикации «Долго, но не скучно».
«Вятский край» предлагает читателям спортивную подборку, а также полную афишу культурных мероприятий на март. Не пропустите!
Оставить свой комментарий
1
1
1
3
1
3
1
1
2
Восстановление пароля
Если Вы забыли пароль, укажите свой Электронный адрес, после чего ждите письмо.