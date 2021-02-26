Обзор газеты «Вятский край» за 26-27 февраля 2021 года

26 февраля 2021 27 0
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Сегодняшний номер «Вятского края» - сдвоенный, за пятницу и субботу.

 

Номер «ВК-пятница» открывается материалом об экологической ситуации в Озерках.

 

О том, чем занимается представительство МИД России в Кировской области, рассказывает его руководитель Наталья Лопатина.

 

Все подробности о пожаре на улице Бородулина — в номере «ВК-суббота».

 

О чем говорили и спорили депутаты Заксобрания на последнем февральском пленарном заседании? Подробности — в публикации «Долго, но не скучно».

 

«Вятский край» предлагает читателям спортивную подборку, а также полную афишу культурных мероприятий на март. Не пропустите!

 

 

 

 

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