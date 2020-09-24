Обзор газеты «Вятский край» за 25 сентября 2020 года

Современный завод по сортировке и утилизации ТКО решит «мусорные» проблемы областного центра. Этим материалом открывается сегодняшний номер газеты «Вятский край».

«Партия большинства» отказала оппозиционным фракциям в праве высказывать свое мнение. «Наземное метро» оказалось невостребованным. Таковы актуальные темы еще одной полосы номера — второй.

27 сентября — День воспитателя. Светлана Веснина — опытный педагог. Почему свою профессию она считает самой любимой?

В сегодняшнем номере — история врача-хирурга, перенесшего коронавирус с 70-процентным поражением легких. А в продолжение темы — информация о том, когда в Кирове начнут испытывать вакцину против новой инфекции.

У Елены Павловой из Фаленок есть одна большая любовь — к бездомным животным, которых она собирает, лечит, кормит, выхаживает. История об этой женщине также в сегодняшнем номере «ВК».

Читатели узнают о новых поправках в закон об ОСАГО. А также о том, как в профилактику дорожно-транспортных происшествий включились студенты Вятского электромашиностроительного техникума.