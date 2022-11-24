Обзор газеты «Вятский край» за 25 ноября 2022 года

Вятские парни идут в морфлот. О том, как происходит их отправка к месту службы, написал Александр Широков. «С морским настроем» называется его репортаж, который открывает свежий номер «Вятского края».

Актуальные вопросы взаимодействия жильцов многоквартирных домов, управляющих компаний и поставщиков ресурсов обсудили на семинаре, который был организован Госжилинспекцией. Что там происходило, узнала В. Георгиева. Ее впечатления публикуются под заголовком «Ликбез для старших по дому».

«Недосказанное» - так называется выставка известного вятского скульптора Людмилы Леденцовой, открывшейся недавно в Вятском художественном музее, и рассказ о ней Веры Ануфриевой, которая записала отзывы о выставке участников открытия и первых зрителей.

Обзор законодательства о защите животных опубликован под заголовком «Адвокат для золотой рыбки».

Как всегда, все новости из мира спорта – на тематической полосе.

Завершает номер обзор сообщений из областного ГИБДД, который подготовил А. Вяткин.